Peter James Crouch retire son double-mètre des pelouses ! L’annonce a été faite par le joueur, qui a publié une émouvante missive dans le très sérieux tabloïd anglais The Daily Mail. L’attaquant de 38 ans était en fin de contrat à Burnley. Passé très jeune aux Queen’s Park Rangers, puis formé à Tottenham, « Crouchy » a bourlingué, passant même six mois en Suède, du côté du IFK Hässleholm, à ses débuts. En Angleterre, outre QPR et les Spurs, le joueur a porté les couleurs de Portsmouth, Aston Villa, Norwich City, Southampton, Liverpool, Stoke City et donc Burnley.

Auteur de 467 apparitions en Premier League, Peter Crouch raccroche les crampons sur un bilan de 106 buts et 57 passes décisives. Il a également disputé 34 matches de Ligue des champions (13 buts). Ses performances lui ont également valu 42 sélections chez les Three Lions, où il compte un bilan positif de 22 buts. Il a révélé sa décision sur Twitter : « Après un long temps de réflexion cet été, j’ai décidé de prendre ma retraite du football ! Notre merveilleux sport m’a tout donné. Je suis tellement reconnaissant envers tous ceux qui m’ont aidé à y arriver et à rester si longtemps. Si on m’avait dit à 17 ans que je jouerais en Coupe du monde, que j’irais en finale de la Ligue des champions, que je gagnerais la FA Cup et que j’aurais marqué 100 buts en Premier League. Je n’y aurait pas cru. C’est un rêve absolu devenu réalité. »

After a lot of deliberation this summer I have decided to retire from football !

Our wonderful game has given me everything.

I’m so thankful to everyone who helped me get there and to help me stay there for so long. X — Peter Crouch (@petercrouch) 12 juillet 2019

If you told me at 17 I’d play in World Cups , get to a champions league final , win the Fa cup and get 100 @premierleague goals I would have avoided you at all costs.

It’s been an absolute dream come true — Peter Crouch (@petercrouch) 12 juillet 2019

