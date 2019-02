Ancien joueur de football passé par Niort, Auxerre ou encore l’Olympique Lyonnais, Philippe Violeau avait raccroché les crampons en juillet 2006. Treize ans plus tard, l’ex-milieu de terrain quadruple champion de France (1 fois avec Auxerre, 3 fois avec l’OL) retrouve les terrains. Violeau a en effet été nommé hier président de La Roche VF (11e de national 3). L’information a été publiée sur le site officiel du club vendéen.

« Philippe VIOLEAU , ex professionnel, est le nouveau président du club de LA ROCHE VF. Une nouvelle page de l’histoire du club s’ouvre à la suite de l’élection de Philippe VIOLEAU à la tête de LA ROCHE VF. Pendant le Conseil d’Administration le président encore en poste, Thierry BARBARIT, a présenté le nouveau projet porté par Philippe VIOLEAU, et à l’issue de cette réunion, les membres du nouveau Comité Directeur ont élu à l’unanimité l’ex professionnel au poste de président du club de LA ROCHE VF. Philippe sera aidé par Kévin HAUTCOEUR et Olivier THOMAS. Il a été aussi décidé que Thierry BARBARIT serait président délégué et que les vice-présidents Xavier RAMOND, Patrick NICOLLEAU, Thierry COUTAUD et Éric CARTWRIGHT restaient à leurs postes respectifs jusqu’à la fin de saison, tout comme Éric VINCENT au poste de coordinateur. »