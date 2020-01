Valladolid et le Real Madrid se sont mis d’accord pour la résiliation du prêt du jeune gardien de but Andriy Lunin (20 ans). L’international ukrainien (5 capes), formé au Dnipro et révélé à Zorya, n’avait disputé que deux matches de Coupe du Roi avec les Pucelanos.

Cependant, il ne restera pas en tant que troisième gardien de la Casa Blanca. En effet, le club de la capitale espagnole a décidé de le prêter jusqu’à la fin de la saison au Real Oviedo qui évolue en D2 espagnole. Le meilleur gardien de la dernière Coupe du monde U20 aura l’occasion d’être cette fois titulaire.