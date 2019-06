Nommé coach des Magpies durant la saison 2015/2016, Rafa Benitez ne sera plus sur le banc de Saint James’ Park. Le club du nord-est de l’Angleterre vient en effet d’annoncer que l’Espagnol ne prolongera pas son bail et qu’il quittera donc ses fonctions à la fin du mois.

« C’est avec regret que nous annonçons que notre manager Rafael Benitez quittera Newcastle United à l’issue de son contrat qui expire le 30 juin 2019 », peut-on lire sur le communiqué publié par Newcastle.

It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.

Full club statement : https://t.co/IscVOvLxGD #NUFC pic.twitter.com/DWeBkpRubP

— Newcastle United FC (@NUFC) 24 juin 2019