Lancé dans le grand bain du football professionnel par Arsenal lors de la saison 2011/2012, Emmanuel Frimpong raccroche déjà les crampons. Handicapé par une blessure récurrente au genou, le Ghanéen âgé de 27 ans vient de l’annoncer sur les réseaux sociaux.

« J’ai eu des problèmes avec mon genou ces cinq dernières années et j’ai rejoué au niveau professionnel. Mais depuis novembre 2017, je n’ai pas joué parce que j’avais un problème au ligament du genou. Je voudrais remercier tous les clubs que j’ai représentés Arsenal, Wolves, Charlton, Barnsley, Fulham, UFA, AFC Eskilstuna et Ermis ».

RETIREMENT FROM PROFESSIONAL FOOTBALL THANK YOU ALL GOOD BLESS pic.twitter.com/LaIYG6raw1

— EMMANUEL FRIMPONG (@IAMFRIMPONG26) 7 mars 2019