14 matches, 5 buts, 1 passe décisive. Depuis le début de saison, Robert Beric n’a pas forcément eu le temps de s’illustrer du côté de l’AS Saint-Etienne, avec seulement cinq titularisations toutes compétitions confondues. Et alors que son contrat se terminait en juin prochain, l’attaquant slovène a décidé de poursuivre l’aventure avec les Verts.

Le club stéphanois vient en effet d’annoncer via un communiqué que le joueur de 27 ans avait signé un nouveau bail, le liant à l’ASSE jusqu’en 2022, soit trois années supplémentaires. « Prolonger l’aventure en Vert a toujours été ma priorité. (...) J’ai trouvé mon équilibre ici et je suis très motivé à l’idée de m’inscrire dans la durée avec le club », a notamment expliqué le principal concerné.

Robert #Beric : "Prolonger l’aventure en Vert a toujours été ma priorité. Je me sens très lié à la ville de Saint-Étienne, au club et à ses supporters. Ils me soutiennent de manière extraordinaire depuis mon premier jour à l’ASSE" #Beric2022

— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 20, 2019