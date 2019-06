Alors qu’elle officiera à l’occasion de la Coupe du Monde féminine qui débute ce soir, Stéphanie Frappart vient d’apprendre une grande nouvelle. En effet, l’arbitre, âgée de 35 ans, est promue en Ligue 1. Devenue la première femme à arbitrer à ce niveau à la fin du mois d’avril, la native du Val d’Oise est récompensée par le Comité exécutif de la FFF qui lui accorde sa confiance pour la saison 2019-2020.

« Je suis fière et honorée de cette nomination. C’est un réel bonheur, la récompense d’années de travail et de sacrifices. Je tiens à remercier la DTA et la CFA de leur confiance. Etre la première femme à devenir arbitre de Ligue 1 est à la fois un privilège, un honneur et une responsabilité. J’espère que mon parcours va encourager les jeunes filles et les femmes à s’engager dans l’arbitrage », a réagi la concernée sur le site officiel de la fédération.

