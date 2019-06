L’appellation « Ligue 1 Conforama » vit ces derniers moments. Sponsor titre de la Ligue 1 depuis 2017, Conforama ne poursuit pas l’aventure. Ce mercredi après-midi, la Ligue de Football Professionnel a annoncé qu’ Uber Eats plateforme de livraison de repas à domicile, devenait le nouveau sponsor titre du championnat de France à partir de la saison 2020-2021.

« Dès la saison 2019/2020, Uber Eats devient partenaire officiel de la Ligue 1 Conforama, puis namer de la compétition, qui deviendra la Ligue 1 Uber Eats, pour les deux saisons suivantes 2020/2021 et 2021/2022, » précise notamment le communiqué officiel. Un partenariat qui s’étendra sur deux saisons et qui pourrait rapporter plus de 8 millions d’euros à la LFP annonce l’Equipe. Un montant qui correspond à ce qu’offrait Conforama depuis 2017.

Accord majeur entre la Ligue 1 et Uber Eats, qui devient Namer de la compétition à partir de 2020 » Communiqué → https://t.co/0AjCOeHeqb pic.twitter.com/QUKFFh3KxE — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) 12 juin 2019

