Après sa défaite face à Strasbourg (0-1) ce samedi, l’OGC Nice a enchaîné un cinquième match sans victoire (1 nul, 4 défaites) en Ligue 1. Le président du club Jean-Pierre Rivère s’est confié sur la situation du club dans les colonnes de Nice Matin, mettant également en avant le statut de Patrick Vieira en tant que coach des Aiglons.

« Notre soutien est total vis-à-vis du coach. C’est toujours la même histoire. Quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, l’entraîneur est le premier visé. C’est le football ! On va s’en sortir ensemble. Il faut se serrer les coudes. L’heure n’est pas aux interrogations en interne. Les solutions, je me répète, on les trouvera ensemble. On est déçu, bien sûr », a-t-il expliqué.