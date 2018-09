Hier, alors que la Ligue des Champions battait son plein, la Youth League avait lieu dans l’après-midi. L’Olympique Lyonnais s’est imposé 4-1 dans cette compétition réservée aux joueurs de moins de 19 ans.

Le milieu offensif lyonnais Rayan Cherki âgé de 15 ans et 33 jours est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la compétition. Il a trouvé le chemin des filets à la 86e minute tout comme Paul Devarrewaere (18e), Lenny Pintor (20e) et Sofiane Augarreau (87e).