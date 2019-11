La quatrième journée de la Ligue des Champions débute ce soir avoir notamment un match crucial pour l’Olympique Lyonnais contre Benfica. Une victoire permettrait aux Gones de prendre une option sur la qualification en huitièmes de finale.

A domicile, l’Olympique Lyonnais se présente dans un 4-4-2 avec Anthony Lopes dans les buts. Léo Dubois, Joachim Andersen, Jason Denayer et Youssouf Koné forment l’arrière-garde rhodanienne. Le double pivot est assuré par Lucas Tousart et Thiago Mendes alors que Jeff Reine-Adélaïde et Houssem Aouar prennent les couloirs. Enfin, Moussa Dembélé et Memphis Depay sont associés en attaque.

De son côté, Benfica s’articule dans un 4-4-2 où Odysseas Vlachodimos siège dans les buts. Tomas Tavares, Ruben Dias, Ferro et Alejandro Grimaldo se présentent devant lui. Au milieu de terrain on retrouve Florentino Luis et Gabriel tandis que Gedson Fernandes et Franco Cervi sont excentrés. Enfin, le duo d’attaque est constitué de Chiquinho et de Carlos Vinicius.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Andersen, Denayer, Koné - Reine-Adélaïde, Tousart, Mendes, Aouar - Depay, Dembélé

Benfica : Vlachodimos - Tavares, Dias, Ferro, Grimaldo - Fernandes, Luis, Gabriel, Cervi - Chiquinho, Vinicius