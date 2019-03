Arrivé sur le banc de l’Olympique Lyonnais en décembre 2015, Bruno Genesio n’est pas encore certain de rester à la fin de la saison. En fin de contrat en juin prochain, le technicien du club rhodanien, qui a expliqué qu’il souhaitait continuer l’aventure, n’a toujours pas prolongé son bail. Et en attendant, le coach âgé de 52 ans intéresserait un autre club pour la saison prochaine. Comme l’explique L’Equipe ce jeudi soir, Bruno Genesio serait en effet dans le viseur de Newcastle.

Sur le banc des Magpies actuellement, Rafael Benítez n’est pas non plus assuré de rester au club anglais, lui qui arrive à la fin de son contrat également dans quelques mois. Du coup, les dirigeants du NUFC se seraient penchés sur l’avenir en cas de non-prolongation de l’Espagnol. Et l’agent israélien Pini Zahavi, qui travaillerait désormais avec Bruno Genesio, aurait transmis le dossier du coach lyonnais aux Magpies. Affaire à suivre donc alors que le quotidien sportif évoque une future réunion à la fin du mois pour une éventuelle prolongation de Genesio à l’OL.