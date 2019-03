Alors qu’il s’est entretenu avec son président peu avant la rencontre contre le FC Barcelone (ce soir à 21h, match à suivre en direct commenté sur notre site), Bruno Genesio s’est montré confiant ce matin concernant la suite de son aventure avec l’Olympique Lyonnais, lui qui ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir, sachant que son contrat avec le club rhodanien expire en juin.

« Oui, je souhaite continuer avec l’Olympique Lyonnais, a-t-il indiqué au micro de RTL. Pour l’instant je me trouve très bien à Lyon, après il faut aussi être lucide et réaliste. Les très grands clubs européens ont de très très grands entraîneurs, pour l’instant ma place à Lyon me satisfait pleinement. Je ne pense pas que le match de Barcelone soit décisif dans mon avenir personnel. »