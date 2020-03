Alors que de grosses échéances attendent l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia doit composer sans Jeff Reine-Adélaïde (22 ans) mais surtout sans sa star et meilleur buteur du club avant sa blessure, Memphis Depay (26 ans). Les deux joueurs ont été victimes d’une rupture des ligaments croisés du genou (respectivement droit et gauche) face à Rennes (0-1), le 15 décembre. Dans un premier temps pressenti pour déclarer forfait pour l’Euro 2020, l’international néerlandais a prouvé, dans plusieurs vidéos postées sur ses réseaux sociaux, qu’il faisait tout pour revenir au plus vite sur les terrains. On l’a ainsi vu successivement parfaire sa réathlétisation avant de même retoucher le ballon quelques jours plus tard.

Une étude menée par StubHub, qui a mesuré l’impact ainsi que les recettes générées par les publications des principales stars de la Ligue 1 sur leurs réseaux sociaux, et relayée par Le Progrès révèle que l’attaquant et capitaine de l’OL devrait toucher en moyenne 44 000 euros par post Instagram. Ceci explique peut-être cela pour Memphis Depay, qui compte 9,1 millions d’abonnés sur son compte. Le Batave avait même partagé une vidéo de lui en train d’aider un automobiliste en panne lors de son passage à Rome. Peut-être pas seulement pour rendre compte de sa générosité donc.