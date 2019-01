Nabil Fekir foulera à nouveau la pelouse du « Chaudron » demain soir (à 21h, match à suivre en live commenté sur Foot Mercato), un an et deux mois après l’humiliation que lui et ses coéquipiers avaient fait subir à leur rival stéphanois (5-0), où il avait notamment inscrit un doublé et provoqué un envahissement de terrain en montrant son maillot au kop stéphanois. Forcément, l’accueil de l’ASSE sera bouillant pour le capitaine lyonnais, mais lui ne semble pas s’en inquiéter outre mesure, comme il l’a indiqué au Progrès : « J’y vais sereinement. Même s’il y a un traitement particulier, j’ai l’habitude des sifflets, ça ne me dérange pas. Ça ne va pas perturber mon jeu ni me faire perdre la tête. »

Pour Nabil Fekir, le derby de ce dimanche sera bien différent de celui de l’an passé : « Les supporters attendent ce match avec impatience. Les Stéphanois sont passés devant nous (2 points devant, ndlr) et ont une équipe plus performante que la saison passée. Ce sera un match intéressant. Ils auront le couteau entre les dents, ça ne se passera pas comme l’année dernière. » Pour rappel, les Lyonnais étaient devant Saint-Étienne au classement avant le derby l’an passé (4 points devant).