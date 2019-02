Quatre jours avant son huitième de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone, l’Olympique Lyonnais avait rendez-vous avec l’En Avant de Guingamp ce vendredi soir dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Au Groupama Stadium, les Gones se sont imposés sur le score de 2-1 grâce notamment à un superbe but de Nabil Fekir. Présent au micro de Canal + Sport après la rencontre, le capitaine lyonnais a livré ses premières impressions.

« On voulait mettre la manière, ça n’a pas été le cas ce soir. C’était une deuxième mi-temps compliquée pour nous mais heureusement, on a su tenir ce score jusqu’à la fin. (...) C’était important de gagner. On savait que Lille était à six points avant ce match, là on revient à trois points avant qu’ils ne jouent. C’est bien pour le match de mardi même si en deuxième mi-temps on a eu beaucoup de mal à produire notre jeu et à être régulier. Mais les trois points sont là et c’est l’essentiel », a lâché le milieu français.