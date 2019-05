Auteur d’une bonne saison avec l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar a tapé dans l’oeil de certaines écuries européennes, notamment Manchester City. Dans un entretien accordé à Canal +, le milieu de terrain français est revenu sur cet intérêt : « toi, tu n’aimerais pas jouer à City ? C’est un grand club européen, et tous les joueurs ont cette envie de jouer dans les plus grands clubs européens. Club qui en plus est entraîné par Guardiola qui pour moi est une référence parmi les entraîneurs. Il a la science infuse, il voit tout avant et fait extrêmement bien jouer ses équipes. »

Un intérêt qui flatte le joueur âgé de 20 ans, encore sous contrat avec le club rhodanien jusqu’en juin 2023. Et concernant son avenir, le principal concerné va d’abord parler avec Juninho, le nouveau directeur sportif, et Sylvinho, qui va remplacer Bruno Genesio au poste d’entraîneur. « Je suis encore sous contrat avec l’OL, j’aimerais marquer l’histoire de ce club. Après, il y a une nouvelle direction, un nouveau coach, qui vont débarquer. Il va falloir s’asseoir et discuter du rôle que je peux avoir. En tout cas, moi, je suis prêt à avoir un rôle de leader technique et aussi dans le vestiaire. On va discuter et on prendra les décisions avec le club », a-t-il conclu.