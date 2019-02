Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais accueillera le Paris Saint-Germain (match à suivre en direct sur notre live commenté). Une rencontre qu’a évoqué Jean-Michel Aulas dans les colonnes du Figaro. Malgré plusieurs absences importantes côté parisien, JMA craint la formation francilienne. « Ce serait prétentieux de l’affirmer parce que c’est vraiment une très belle équipe, même sans Verratti et Neymar (blessés). Mais cela nous donne plus de chances de créer l’exploit. On l’a vu contre Manchester City en C1, on en est capable. Il faut qu’on soit la première équipe à les gêner sur 90 minutes en L1. Ce qui n’est pas encore arrivé cette saison. Le PSG est plus fort que nous, mais sur un match… On les a battus la saison dernière et ils vont se méfier. C’est le meilleur entraînement possible avant le rendez-vous du Barça (8e de finale aller de C1 le 19 février). Ça peut déboucher sur un très gros match ».

Puis, il en a profité pour évoquer ses rapports avec le PSG. « Ils sont complètement apaisés. D’une part, parce qu’on a bien discuté avec Nasser (Al-Khelaïfi) qui est à côté de moi au board de l’ECA (Association européenne des clubs), et j’ai essayé d’expliquer que je ne luttais pas contre le PSG, je lutte contre un modèle. J’ai essayé de désolidariser le modèle des hommes. Que ce soit Nasser, quelqu’un de bien avec qui on peut discuter sans problème, Jean-Claude Blanc, qui est presque un ami et en qui j’ai une confiance absolue, ou Victoriano Melero (secrétaire général), l’homme fort du PSG, ils savent que je me battrai jusqu’au bout pour qu’il y ait une équité de traitement. En revanche, ce n’est pas une opposition fratricide d’homme ou de jalousie. Je ne suis jaloux de personne mais que je permette à l’OL d’aller chercher tous les ans, les 70 à 80 millions d’euros de la Ligue des champions, personne ne peut me le reprocher ».