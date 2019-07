En charge du recrutement à l’Olympique Lyonnais, Florian Maurice est un élément clé du club rhodanien, notamment en cette période du mercato estival. Interrogé sur le site du club, Jean-Michel Aulas est alors revenu sur le rôle de ce dernier. L’occasion d’en dire un peu plus sur le travail de son dirigeant, mais également de mettre fin aux rumeurs circulant sur son influence dans les transferts lyonnais. « C’est tout simplement stupide et incompréhensible venant du quotidien L’Equipe qui sait pertinemment que ce qui est écrit est faux et peut porter préjudice au club. Chacun sait aussi que Florian Maurice participe à toutes les présentations des joueurs depuis la saison dernière et non pas seulement depuis cet été comme il est pourtant écrit », explique d’abord le président de l’OL.

L’homme fort des Gones a ensuite poursuivi : « il est insinué aussi que Florian Maurice n’aurait pas choisi Thiago Mendes ce qui est une énorme bêtise puisque c’est bien Flo qui l’a suivi toute la saison dernière et qui l’a proposé en priorité à Juni et Sylvio. Il est aussi étrange qu’on puisse comparer l’organisation mise en place il y a 10 ans avec Claude Puel, manager et entraîneur général, avec ce qui est entrepris cet été : un directeur sportif, un entraîneur et un responsable du recrutement. » Une mise au point musclée qui a le mérite d’être claire.

