Passeur décisif sur l’égalisation de Memphis Depay (1-1, 70e), Léo Dubois n’a pu empêcher la défaite de l’Olympique Lyonnais face à Benfica (2-1). Malheureusement une boulette d’Anthony Lopes a sonné le glas des espérances lyonnaises. Interrogé par RMC Sport à l’issue de la rencontre, le défenseur rhodanien ne pouvait cacher sa frustration.

« On est tous déçus car on fait tout pour revenir au score. On fait notre match et malheureusement on perd. On ne peut pas en vouloir à Antho, il nous a tellement aidés par le passé. C’est le foot, on enchaîne les mauvais résultats, mais il faut garder la tête haute et continuer à travailler. En 1ère période on aurait pu revenir au score, après on a mal utilisé le ballon dans les trente derniers mètres. On ne mérite pas de perdre ce soir, il y avait une bonne équipe en face mais il faut continuer à travailler. Il faut garder confiance en nous car on a un groupe de qualité, pour retrouver la victoire et les enchaîner, » a ainsi décrypté Dubois.