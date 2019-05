Invité de RMC Sport, Maxwell s’est exprimé sur l’arrivée de son compatriote Sylvinho sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Et les propos du Parisien vont probablement rassurer les supporters rhodaniens !

« Je trouve que c’est une bonne nouvelle oui, mais je suis Brésilien et proche de lui. Ça me fait plaisir, c’est un entraîneur qui a beaucoup appris avec Mancini, il a connu différentes écoles du foot, en Espagne, Angleterre, Italie, Brésil, il a beaucoup d’expérience et c’est un connaisseur. Dans la gestion humaine c’est quelqu’un d’extraordinaire », a lancé le coordinateur sportif du Paris Saint-Germain.