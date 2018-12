La dix-septième journée de Ligue 1 se poursuit ce soir avec un choc entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco. A domicile, les Gones poursuivent en 3-5-2 avec Anthony Lopes dans les cages. La défense est constituée de Jason Denayer, Marcelo et Ferndando Marçal tandis que Kenny Tete et Ferland Mendy prennent les couloirs. L’entrejeu est assuré par Lucas Tousart et Houssem Aouar alors que Nabil Fekir prend le rôle de meneur de jeu. Enfin, l’attaque est occupée par Bertrand Traoré et Memphis Depay.

Thierry Henry opte de son côté pour un 5-4-1. Logiquement, Diego Benaglio se retrouve dans les buts et se retrouve protégé par Benjamin Henrichs, Jemerson, Kamil Glik, Benoît Badiashile et Andrea Raggi. Pelé prend le poste de sentinelle tandis que Youri Tielemans et Aleksandr Golovin s’occupent de l’animation. Nacer Chadli épaule Radamel Falcao en attaque.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Tete, Tousart, Aouar, Mendy - Fekir - Traoré, Depay

AS Monaco : Benaglio - Henrichs, Jemerson, Glik, Badiashile, Raggi - Pelé, Tielemans - Golovin, Chadli - Falcao