En plus d’avoir à gérer le terrain, avec des résultats mitigés, l’Olympique Lyonnais doit également gérer ce qu’il se passe en tribunes. Mardi soir, après le nul face à Leipzig (2-2) et la qualification pour les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League, des incidents ont éclaté entre certains joueurs et supporters du virage nord, après que l’un d’entre eux ait déployé une banderole avec un âne et le message "Marcelo dégage !". Jean-Michel Aulas avait alors prévenu que le supporter en question serait sanctionné.

Quelques semaines plus tôt, à l’occasion de la rencontre face à Nice (23 novembre), le groupe de supporters Lyon 1950 (basé dans le virage sud), qui célébrait ses dix ans, avait été mis à l’honneur par le club qui avait même mis le logo du groupe sur le maillot de l’équipe. Mais la fête avait dégénéré puisque plusieurs fumigènes avaient été sorties, provoquant l’arrêt de la rencontre. Ce jeudi, Lyon 1950 a été sanctionné. Les membres du groupe de supporters sont interdits de stade lors de la rencontre opposant l’OL à Rennes dimanche (17 heures).

Le communiqué de Lyon 1950 :

« La décision est tombée hier soir. Lyon 1950 ne sera pas présent dimanche contre Rennes, les 10 ans et l’usage de la pyrotechnie sont passés par là. Si nous avons conscience de la problématique liée au retard de la 2ème mi-temps, le débat sur la question de la pyrotechnie méritera un véritable débat sauf à ce qu’il soit acté que gardes à vues, auditions, IDS (voire peine de prison avec sursis), huis clos soient l’unique réponse souhaitée et prônée par les instances. Nous prenons, quoi qu’il en soit, acte de la décision. Certains Gones de Lyon 1950 seront toutefois présents aux abords du stade afin d’honorer notre présence à un moment solidaire qui nous tient à cœur avec la collecte de cadeaux au profit du Foyer notre-dame des sans abris. Dangereux délinquants mais pas complètement, nous assurerons donc la permanence avec le KVN et espérons vous retrouver nombreux pour égayer le Noël des moins privilégiés. Lyon 1950 »