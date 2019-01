En marge de la présentation de Souleyman Doumbia à Rennes, le président du club breton Olivier Letang a fait le point sur la fin de mercato rennais. A l’écouter cela ne devrait pas bouger sauf opportunité extraordinaire.

« Je me suis exprimé dimanche. Tant que la ligne n’est pas franchie, tout est possible, on guette les opportunités. Notre recherche initiale au poste de latéral gauche est comblée avec Souleyman. Sauf opportunité extraordinaire on ne devrait pas bouger d’ici la fin du mercato au niveau des arrivées. » Au niveau des départs, aucun cadre ne devrait partir et des jeunes en manque de temps de jeu pourraient être prêtés. « Concernant les départs, on pourrait avoir 1 ou 2 jeunes en manque de temps de jeu qui pourraient partir en prêt. »