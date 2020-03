Scène surréaliste ce lundi soir peu avant minuit pour tous les fans de Karim Benzema. L’attaquant du Real Madrid, confiné comme tout le monde chez lui, s’est livré à un live instagram avec sa communauté de 33 millions d’abonnés. Résultat, plus de 70 000 personnes ont suivi pendant quasiment une heure l’ancien international tricolore en direct avec ses amis mais aussi avec une personne bien connue des réseaux sociaux, un certain Mohamed Henni, un youtubeur bien connu des supporters de l’OM.

Une fois encore, ce dernier s’en est pris à sa victime préférée Valère Germain avant d’être recadré gentiment par un Benzema très lucide, qui s’est livré à une analyse très pointue du manque de réussite de l’attaquant de l’OM. « Valère Germain il n’est pas nul, je vais t’expliquer pourquoi. À Marseille il y a beaucoup de pression. Il y a des joueurs qui peuvent la supporter et d’autres non. Lui, il est sous pression. Pourquoi à Monaco il jouait bien ? Parce que voilà quoi. À Marseille, il a bien commencé et après il a fait un match ou deux moyens et là ca a été terminé. C’est pour ça que c’est dur pour lui. Ce n’est pas une catastrophe. Après à Marseille, t’es attaquant il faut que voilà... Valère Germain, si tu m’entends et que tu regardes cette vidéo, je sais que t’es un bon joueur. » Le principal intéressé devrait apprécier.