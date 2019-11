Après un Classique PSG-OM qui a été un gros succès sur Canal +, l’OM est de retour en Ligue 1 Conforama et va affronter ce samedi après-midi à 17h30, le LOSC, dauphin du PSG la saison dernière en L1 ! Le club phocéen reçoit les Nordistes à l’Orange Vélodrome pour un match qui s’annonce déjà vital pour la bande à André Villas-Boas. C’est aussi une rencontre de gala entre le vice champion de France en titre et le seul club français à avoir remporté la prestigieuse Ligue des Champions. Mais les coéquipiers de Dimitri Payet et de Dario Benedetto ne sont pas en grande forme actuellement et restent même sur une seule victoire lors des six derniers matches de Ligue 1. Les Marseillais devront donc réagir face à une équipe lilloise peu à l’aise à l’extérieur et qui n’a pas encore gagné loin de ses bases.

Regarder OM vs LOSC en streaming direct

Ce OM-LOSC est un classique du championnat de France et n’en demeure pas moins très équilibré. La saison dernière, Nicolas Pepé avait réalisé un doublé qui avait permis aux Dogues de l’emporter au Vélodrome. La saison précédente, l’OM avait pulvérisé Lille 5-1 grâce notamment à un doublé de Kostas Mitroglou. La diffusion à la télévision de cette affiche de L1 se fera sur la chaîne Canal Plus en France, ce samedi à 17h30. Si vous êtes un supporter du club nordiste ou du club de la Canebière et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match OM vs LOSC en streaming en live et en direct en toute légalité. Il faut savoir que les détenteurs de droits TV multiplient les offres OTT et retransmissions directement sur ordinateur, tablette sans oublier sur téléphone portable.

Canal Plus propose des offres pour le stream de ce match prestigieux de L1 entre la formation présidée par Jacques-Henri Eyraud et celle de Gérard Lopez, dont le nom avait été évoqué comme possible repreneur de l’OM avant que celui-ci ne reprenne le LOSC. Avec un mois offert associé à un bon d’achat de 20 € sur Foot.fr, il est désormais possible de regarder du foot en streaming sans se ruiner ! Idéal donc pour ceux qui sont loin de chez eux ou qui veulent regarder en toute discrétion ce choc du championnat de France entre le nord et le sud.

