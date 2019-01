Et pour cette rencontre, le site de paris sportifs PMU propose une offre à ne pas rater : ouvrez un compte sur PMU et bénéficiez de 100€ offerts avec le code « SPORT ». Parmi les différents paris proposés sur PMU pour cette finale, en voici un à ne pas rater dont la cotes est pour le moins alléchante :

L’Olympique de Marseille et l’AS Monaco se neutralisent sur un score de 0-0 (coté à 12)

OM-Monaco, ce classique de Ligue 1 entre deux cadors du championnat de France revêt une importance capitale pour les deux équipes, en pleine crise actuellement. D’habitude prolifique en buts, cette rencontre pourrait bien accoucher d’un match nul 0-0 entre deux formations fébriles qui ne peuvent pas se permettre de perdre et qui voudront fermer les vannes après avoir encaissé une avalanche de buts en Ligue 1 (L’ASM compte la 4e pire défense, l’OM la 5e).

Du côté marseillais, c’est en mode commando que les Phocéens vont aborder la rencontre. En pleine crise après avoir été éliminé par un club amateur en Coupe de France, l’OM n’y arrive pas et va devoir verrouiller le jeu avant de penser à attaquer dans un Orange Vélodrome qui devrait, une fois n’est pas coutume, abandonner son équipe pour afficher son mécontentement envers Rudi Garcia et ses hommes.

Quant au club de la Principauté, les arrivées de Naldo et de William Vainqueur devraient permettre aux hommes de Thierry Henry d’apporter de la stabilité et de l’expérience dans le secteur défensif. Chose dont les Monégasques ont clairement manqué ces dernières semaines. Le match s’annonce explosif, intense, et comme souvent dans ce type de rendez-vous, à double tranchant. L’enjeu pourrait prendre le pas sur le jeu.

