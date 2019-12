Pour cette dernière rencontre de Ligue 1 avant la trêve hivernale, l’Olympique de Marseille croise le fer avec le Nîmes Olympique.

A domicile, les Phocéens se présentent dans un 4-3-3 avec Yohann Pelé dans les buts. Ce dernier est devancé par Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi. Valentin Rongier, Boubacar Kamara et Morgan Sanson se retrouvent au cœur du jeu. Enfin, Nemanja Radonjic, Dario Benedetto et Dimitri Payet forment le trident d’attaque.

De son côté, le Nîmes Olympique mise sur un 4-3-3 avec Paul Bernardoni dans les cages. Il peut compter en défense sur Sofiane Alakouch, Anthony Briançon, Pablo Martinez et Florian Miguel. Sidy Sarr, Gaëtan Paquiez et Théo Valls composent le milieu derrière Renaud Ripart, Zinedine Ferhat et Romain Philippoteaux.

Olympique de Marseille : Pelé - Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Radonjic, Benedetto, Payet

Nîmes Olympique : Bernardoni - Alakouch, Briançon, Martinez, Miguel - Sarr, Paquiez, Valls - Ferhat, Ripart, Philippoteaux