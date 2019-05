Alors que Saint-Etienne a perdu contre Montpellier vendredi (1-0), l’Olympique Lyonnais à l’occasion de prendre une option quasiment décisive pour la qualification en Ligue des Champions. De son côté, Marseille veut conserver ses derniers espoirs de Coupe d’Europe et va vendre chèrement sa peau dans son Stade Orange-Vélodrome.

A domicile, les Phocéens se présentent dans un 4-3-2-1 avec Steve Mandanda dans les buts. Hiroki Sakai, Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi forment la défense marseillaise tandis que Maxime Lopez, Kevin Strootman et Luiz Gustavo sont au cœur du jeu. Nemanja Radonjic et Lucas Ocampos prennent les couloirs alors que Mario Balotelli est en pointe de l’attaque.

De son côté, l’Olympique Lyonnais s’articule dans un 4-2-3-1 assez classique. Anthony Lopes est protégé par Léo Dubois, Marcelo, Jérémy Morel et Ferland Mendy. Tanguy Ndombele et Houssem Aouar prennent place au milieu de terrain avec Maxwel Cornet, Nabil Fekir et Martin Terrier un cran plus haut. Enfin, Memphis Depay est à la pointe de l’attaque des Gones.

Les compositions :

Olympique de Marseille : Mandanda - Sakai, Kamara, Caleta-Car, Amavi - Lopez, Gustavo, Strootman - Ocampos, Radonjic - Balotelli

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Morel, Mendy - Ndombele, Aouar - Cornet, Fekir, Terrier - Depay