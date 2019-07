Qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations en terminant deuxièmes de leurs groupes respectifs, l’Ouganda et le Sénégal vont s’affronter. Un duel lors duquel les Lions de la Téranga devront affirmer leur statut de favori.

L’Ouganda se présente dans un 4-4-2 avec Denis Onyango dans les cages. Ce dernier est devancé par Bevis Mugabi, Murshid Juuko, Hassan Wasswa et Godfrey Walusimbi. Khalid Aucho et Mike Azira forment le double pivot tandis que Faruk Miya et Patrick Kaddu prennent les couloirs. Le duo d’attaque est composé de Lumala Abdu et Emmanuel Okwi.

De son côté, le Sénégal mise sur un 4-3-3- porté vers l’avant. Alfred Gomis occupe les buts devant Lamine Gassama Cheikhou Kouyaté, Kalidou Koulibaly et Youssouf Sabaly. Badou N’Diaye, Henri Saivent et Idrissa Gueye forment le milieu de terrain. Mbaye Niang est soutenu par Ismaila Sarr et Sadio Mané.

Les compositions :

Ouganda : Onyango - Mugabi, Juuko, Wasswa, Walusimbi - Miya, Aucho, Azira, Kaddu - Abdu, Owki

Sénégal : Gomis - Gassama, Kouyaté, Koulibaly, Sabaly - N’Diaye, Gueye, Saivet - Sarr, Niang, Mané

