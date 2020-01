Le Paris FC a du mal cette saison et l’objectif de terminer dans le haut du tableau paraît bien loin alors que le club de la capitale occupe une inquiétante 19e place de Ligue 2. Pour se relancer, les Parisiens ont choisi René Girard, qui a remplacé la semaine dernière Mécha Baždarević. L’ancien coach de Montpellier notamment tenait sa première conférence de presse ce lundi et l’un de ses objectifs sera de faire passer à la vitesse supérieure Jérémy Ménez (32 ans). Arrivé en début de saison, l’ancien crack réalise des prestations en demi-teinte (3 passes décisives, 0 but, en 10 matches de championnat) à tel point que la direction réfléchit à s’en séparer, comme le révélait Le Parisien.

« Je ne sais pas si j’ai la solution. Ce que je peux dire, c’est que j’ai connu Jérémy en sélection U18 et U19 quand j’étais à la fédération. Il était certainement l’un des garçons les plus doués de sa génération, si ce n’est le plus doué. C’est vrai qu’il est passé de l’eau sous les ponts depuis, il a fait une carrière qui est ce qu’elle est, avec de très bons passages et de moins bons. Ce qui est sûr, c’est que moi, j’ai un objectif qui est d’abord de sortir l’équipe de ce mauvais pas, avec pour cela des garçons qui sont compétitifs sur le terrain et qui ont envie de donner leur maximum. Je ne sais pas ce qui divise au sujet de Jérémy, si c’est son rendement ou autre chose. Je le verrai, je discuterai avec lui comme tous les autres. Il n’y a pas de privilégié, pas de titulaire, j’ai l’amplitude de faire mes choix. (...) C’est un gros talent, et un garçon qui à ce niveau doit apporter beaucoup. » Ménez est prévenu. Il va lui falloir mettre les bouchées doubles.