Grand ami de Thierry Henry, Patrick Vieira a été invité à évoquer l’état d’esprit de son ancien coéquipier chez les Bleus, licencié le 24 janvier dernier par l’AS Monaco, moins de cent jours après son arrivée sur le banc monégasque : « Après son éviction, on a souvent discuté, a confié l’entraîneur de l’OGC Nice au Journal du Dimanche. Thierry a été marqué mais convient que l’expérience a été intéressante. Il sait qu’il ne pouvait pas tout contrôler. »

Dans la suite de l’entretien, Vieira indique qu’Henry va essayer de retrouver un poste d’entraîneur (il a été annoncé proche des New York Red Bulls), malgré son fiasco à l’ASM : « Il écoute, analyse très bien les situations et reviendra parce qu’il est passionné. Moi aussi, je vais me servir de ce qu’il a vécu. »