L’hiver 2019, Pepe (36 ans) décidait de revenir au pays au sein de son club de cœur le FC Porto. Après un an et demi du côté de Besiktas, le défenseur central a donc retrouvé une équipe dont il avait porté les couleurs entre 2004 et 2007. Dans un long entretien pour O Jogo, il a expliqué pourquoi il avait décidé de revenir au sein du club qui l’avait révélé au plus haut niveau.

« D’abord parce que j’avais fait trois ans au premier passage, ce qui était spectaculaire. J’aurais pu aller dans un autre club en Europe, mais je suis revenu parce que je voulais ressentir à nouveau l’affection d’être dans le club que j’aime, je voulais donner aux jeunes les connaissances et l’expérience que j’ai acquise au Real Madrid et dans l’équipe nationale. J’étais content, car le FC Porto dès le premier moment a montré de l’intérêt pour moi. J’ai pensé : « Je peux rester deux ans de plus à l’étranger ou rentrer chez moi ... J’ai réfléchi avec ma famille et j’ai décidé de rentrer. »