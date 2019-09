Il y a quelques minutes, la Premier League a annoncé les noms des six joueurs nommés pour le titre de joueur du mois d’août. On connaît aussi les quatre entraîneurs en lice pour le trophée de manager du mois d’août.

Leader invaincu avec Liverpool, Jürgen Klopp est le favori. Il est nommé aux côtés de Pep Guardiola, lui aussi invaincu avec Manchester City, Roy Hodgson (Crystal Palace) et Brendan Rodgers (Leicester).

