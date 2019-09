La Premier League a repris le 9 août dernier. Et plusieurs joueurs se sont déjà mis en évidence lors des premières journées de championnat. Certains sont donc nommés pour le titre de meilleur joueur du mois d’août.

Ainsi, on retrouve plusieurs joueurs de Manchester City, à savoir Sergio Agüero, Kevin De Bruyne et Raheem Sterling. A leurs côtés figurent Roberto Firmino (Liverpool), Ashley Barnes (Burnley) et Teemu Pukki (Norwich), auteur de 5 buts.

