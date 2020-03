Après la première défaite de la saison en championnat de Liverpool sur la pelouse de Watford samedi (0-3), la 28e journée de Premier League se poursuivait ce dimanche avec deux affiches programmées à 15h : Everton (11e) accueillait Manchester United (5e), tandis que Tottenham (6e) recevait Wolverhamton (8e). Les Red Devils et les Spurs pouvaient profiter du match nul de Chelsea (4e, 45 points) à Bournemouth la veille (2-2) pour se rapprocher de la Ligue des Champions, au même titre que les Wolves. Et justement, les hommes de Nuno Espírito Santo ont créé la sensation en s’imposant 3-2 au Tottenham Hotspur Stadium. Si Steven Bergwijn a ouvert le score pour les Londoniens (13e), Matt Doherty a ramené les deux équipes à égalité (27e). Puis Serge Aurier a redonné l’avantage à Tottenham d’une belle frappe du gauche (45e) juste avant la pause.

Mais Diogo Jota a poussé dans le but vide une offrande de l’Irlandais (57e) avant que Raul Jimenez ne mette définitivement José Mourinho et les siens à terre (73e). Avec cette nouvelle victoire, la deuxième d’affilée, Wolverhampton (6e, 42 points) dépasse Tottenham (7e, 40 points), battu pour la deuxième fois de rang, au classement et peut rêver de la coupe aux grandes oreilles. De son côté, Manchester United a marqué le pas face aux Toffees et n’a pu faire mieux qu’un match nul à Goodison Park (1-1). Dominic Calvert-Lewin a rapidement ouvert le score pour le club de la Mersey en contrant un dégagement de David De Gea (3e). Mais après ce but gag, l’excellent Bruno Fernandes a offert un point à Ole Gunnar Solskjaer d’une belle frappe lointaine (31e). Manchester United (5e, 42 points), qui a eu chaud en fin de rencontre et a vu l’arbitre s’aider de la VAR pour refuser un but à Everton (11e, 37 points), cale donc après deux victoires consécutives en Premier League. Les Red Devils, qui manquent l’occasion de revenir à un point des Blues, n’ont toutefois plus perdu depuis le 19 janvier face à Liverpool (2-0).