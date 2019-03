Tenu en échec par la Serbie à domicile (1-1), le Portugal a réalisé la mauvaise opération de la soirée. Troisième de son groupe derrière l’Ukraine et le Luxembourg, le pays champion d’Europe en titre a également perdu Cristiano Ronaldo sur blessure. Et si ce dernier s’est montré rassurant à ce sujet, il ne s’est pas privé de critiquer l’arbitrage de la rencontre, notamment après un penalty accordé puis refusé aux Lusitaniens.

« Je pense que l’équipe a été bonne, elle s’est créé beaucoup d’occasions. Nous avons mieux joué que l’Ukraine et la Serbie, mais quand le ballon ne veut pas entrer. Après, il y a eu ce penalty non sifflé qui était évident pour moi. J’ai eu l’occasion de parler avec l’arbitre qui a assumé son erreur, mais pour l’amour de Dieu… Si le VAR est présent dans les autres compétitions, pourquoi n’est-il pas en place pour ces éliminatoires ? L’arbitre ne peut pas revenir sur sa décision à cause d’un juge de touche qui était à quarante mètres de l’action et qui n’a rien vu », a-t-il déclaré dans des propos relayés par A Bola.