Éliminés du Mondial après un deuxième revers, face au Portugal (1-0), le Maroc avait du mal à digéré au coup de sifflet final. Outre les critiques d’Hervé Renard envers l’arbitrage, et la sortie remarquée de Mehdi Benatia, qui a réglé ses comptes en bonne et due forme, l’attaquant de Leganés Nordin Amrabat a également eu du mal à contenir son énervement après le match.

Interrogé par la télévision néerlandaise, le Marocain a critiqué l’arbitrage, affirmant que l’arbitre américain de la rencontre, M.Geiger, aurait demandé le maillot de Cristiano Ronaldo pendant la rencontre. « Il était vraiment impressionné par Ronaldo », a confié l’international marocain. « Et j’ai entendu de la part de Pepe qu’il lui a demandé son maillot en première période. Mais de qui se moque-t-on ? Nous sommes à la Coupe du monde, et non pas au cirque »...a déclaré Amrabat, dans des propos rapportés par RMC.