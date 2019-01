Pour le compte de la 23ème journée de Premier League, Tottenham se déplaçait à Craven Cottage pour y affronter Fulham. Troisième au classement, la formation londonienne devait s’imposer pour réduire la voilure sur Manchester City. Les hommes de Claudio Ranieri se procuraient la première occasion du match. Sur une déviation de Mitrovic, Ryan Babel se retrouvait seul face à Lloris mais perdait son duel face au portier français des Spurs (11e). Les Cottagers prenaient l’avantage sur un corner tiré par Seri, Fernando Llorente déviait malencontreusement le cuir au fond de ses propres filets (1-0, 17e). Totalement dominés dans l’agressivité lors du premier acte, les Spurs frôlaient la correctionnelle juste avant la pause.

Sur une talonnade de Chambers, Babel seul devant Lloris voyait sa tentative déviée en corner (40e). Au retour des vestiaires, Tottenham remettait les pendules à l’heure. Sur un excellent centre distillé par Eriksen, Dele Alli aux six mètres ajustait de la tête Rico (1-1, 51e). Galvanisés par leur égalisation, les Spurs prenaient l’ascendant dans le jeu. Danny Rose pas attaqué entrait dans la surface et décochait une frappe qui s’écrasait sur la transversale de Rico (60e). La suite du match était plus hachée et les situations se faisaient plus rares. Dans les ultimes minutes, Tottenham ratait le coche par Llorente bien servi par Rose sur coup-franc. La tête de l’attaquant espagnol passait juste à côté (81e). Dans les arrêts de jeu, les hommes de Mauricio Pochettino l’emportaient. Sur un centre de Nkoudou, Winks seul aux six mètres trompait Rico de la tête (1-2, 90+3). Grâce à ce succès au finish, les Spurs conservaient leur troisième place et revenaient à cinq longueurs de Manchester City