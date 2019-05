Parti à Doha, au Qatar, ce lundi pour discuter mercato estival selon les derniers échos, Antero Henrique traverse une zone de turbulences au sein du Paris SG, au moment où la rumeur d’un retour de Leonardo refait surface.

D’ailleurs, si on ignore encore de quoi sera fait son avenir, on sait, à en croire L’Équipe, que le directeur sportif du Paris SG est « de plus en plus fatigué par toutes les turpitudes parisiennes ». En froid avec Thomas Tuchel, le dirigeant portugais tiendra-t-il longtemps ?