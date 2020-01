La 20e journée de Ligue 1 s’achève ce soir avec un duel au sommet avec d’un côté le leader, le Paris Saint-Germain, et de l’autre l’AS Monaco, actuellement neuvième.

À domicile, les Franciliens se présentent dans un 4-4-2 très offensif avec Keylor Navas dans les cages. Le Costaricien est devancé par Thomas Meunier, Thiago Silva, Marquinhos et Juan Bernat. Idrissa Gueye et Marco Verratti assurent le double pivot derrière Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Neymar.

De son côté, l’AS Monaco mise sur un 4-3-3 avec Benjamin Lecomte dans les buts. Ce dernier peut compter en défense sur Benjamin Henrichs, Kamil Glik, Guillermo Maripan et Fodé Ballo-Touré. Aligné en sentinelle, Tiémoué Bakayoko est associé à Cesc Fabregas et Aleksandr Golovin. Seul en pointe, Wissam Ben Yedder est épaulé par Gelson Martins et Baldé Keita.

Les compositions :

Paris Saint-Germain : Navas - Meunier, Silva, Marquinhos, Bernat - Gueye, Verratti - Di Maria, Mbappé, Icardi, Neymar

AS Monaco : Lecomte - Henrichs, Glik, Maripan, Ballo-Touré - Fabregas, Bakayoko, Golovin - Martins, Ben Yedder, Keita