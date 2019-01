Interrogé par Le Parisien, qui consacre un dossier spécial à Neymar en pages intérieures, l’ancien latéral droit du Paris SG Marcos Ceara a évoqué la métamorphose de son compatriote depuis le début de la saison. « L’année dernière, il venait d’arriver. Même pour la grande star qu’il est, il faut toujours une période d’adaptation », a-t-il confié avant d’ajouter.

« Il a découvert une nouvelle ville, un nouveau climat. Il a dû apprendre à connaître ses coéquipiers et s’habituer au football pratiqué en Ligue 1. Il s’attendait aussi peut-être à arriver dans une équipe qui allait jouer uniquement pour lui. Ce n’est pas le cas et il lui a fallu accepter de partager la lumière. Aujourd’hui, il a compris », a-t-il indiqué, soulignant l’importance d’un homme. « Je pense que Thiago Silva l’a aussi beaucoup aidé, il lui a fait comprendre qu’il devait être plus charismatique ».