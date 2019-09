Cet été, le Paris Saint-Germain a largement renfloué ses caisses en vendant beaucoup de jeunes de son centre de formation. C’est le cas de Christopher Nkunku (21 ans) qui a filé au RB Leipzig contre un chèque de 15 M€. Interrogé par le Late Football Club, le milieu de terrain a expliqué sa décision de quitter le club de la capitale pour poursuivre sa progression.

« Le PSG est un très grand club. Après, c’est vrai que pour les jeunes, c’est un peu plus compliqué de réellement s’imposer au PSG. Certains jeunes, comme moi, préféraient aller jouer ailleurs pour prendre de l’expérience parce qu’on peut le faire, on a des opportunités pour, explique le natif de Lagny-sur-Marne. On progresse chacun de notre côté, dans le club où on est parti. »

