Dans un entretien accordé à Rio Ferdinand sur la chaîne BT Sport, Dani Alves a été interrogé sur le cas Thomas Tuchel. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le tacticien allemand a su séduire l’ancien du Barça.

« Il est incroyable. C’est un Allemand avec une âme de Brésilien. L’atmosphère qu’il a créée ici... Il a ramené le fait de prendre du plaisir en allant travailler et tu prépares les choses avec un grand sourire et de l’énergie, dans ce sens là, il me rappelle Pep (Guardiola). Il rend les choses vraiment faciles. Il est têtu mais il fait les choses à sa façon. [...] Je dois lui tirer mon chapeau, à lui et au staff aussi, parce que chaque jour c’est un plaisir de bosser avec eux », a expliqué le latéral droit brésilien.