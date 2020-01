Plus tôt dans la soirée, le Paris Saint-Germain dévoilait son groupe pour le match de Ligue 1 face à Monaco de mercredi soir, correspondant à la 15e journée de Ligue 1 (reporté). Une liste dans laquelle ne figurait pas Edinson Cavani, le communiqué du club de la capitale évoquant « une gêne au niveau de l’aine lors du dernier entraînement ».

Mais selon la Cadena SER, l’attaquant uruguayen est en pleine forme et son absence de la liste est due à une décision technique et non à des pépins physiques. On rappelle que plus tôt dans la journée, le directeur général colchonero Miguel Ángel Gil Marín a discuté avec Nasser Al-Khelaïfi dans une dernière tentative d’attirer El Matador à Madrid pour ce mercato hivernal. De quoi ajouter un peu plus piquant à ce feuilleton...