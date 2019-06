Hier, les médias italiens annonçaient que le Paris Saint-Germain avait passé la seconde avec l’AC Milan en faisant une première offre pour le portier rossonero Gianluigi Donnarumma. Les Franciliens ont ainsi proposé un chèque de 20 M€ + Alphonse Areola.

Une proposition qui a été repoussée par la formation lombarde, dont le but est d’obtenir un montant plus élevé. Cette manoeuvre a en tout cas interpellé à Paris. Eurosport annonce en effet qu’Areola et son clan ont été surpris d’être inclus dans la transaction. Pour rappel, l’international français privilégierait un challenge en Premier League.

