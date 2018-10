Pour son deuxième match de Ligue des Champions cette saison, le PSG tentera de se relancer avec la réception de l’Étoile Rouge de Belgrade ce soir (18:55, à suivre sur notre live commenté). Un match auquel Marco Verratti devrait prendre part, son premier depuis le huitième de finale retour face au Real Madrid l’an dernier (1-2), durant lequel il a été expulsé.

Avec 3 buts et 6 passes décisives en 44 matchs de C1, l’Italien ne se montre pas assez décisif dans cette compétition. Ancien Parisien, Édouard Cissé estime qu’il aura du mal à encore progresser à ce niveau-là, dans des propos rapportés par L’Équipe. « Il a connu beaucoup de problèmes physiques qui peuvent le limiter pour la suite de sa carrière. Avec le système de Tuchel, qui demande plus de débauche d’énergie, il faut un gros volume. Je ne suis pas certain qu’il l’ait. À dix-huit ans, il était précoce, mais il a finalement eu une progression linéaire. Aujourd’hui, il fait ce qu’il faisait à dix-huit ans. Je ne m’attends pas à ce qu’il soit meilleur ou qu’il explose son potentiel à l’avenir en marquant plus de buts. » Le hibou aura l’occasion de prouver le contraire ce soir.