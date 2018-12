Arrivé au Paris Saint-Germain en 2012, Marco Verratti a souvent été considéré comme l’un des meilleurs joueurs en devenir de la planète football. Mais depuis quelques temps, l’Italien peine à franchir un cap. Et pour Gianluigi Buffon, ce n’est pas surprenant. Son compatriote lui a d’ailleurs envoyé un message.

« Marco est un joueur qui est comme Neymar ou Kylian (Mbappé) en termes de talent. Il est en train de grandir et doit encore passer un cap sur l’envie de gagner. C’est beau de jouer, mais les matches on doit les gagner et pas seulement les jouer », a-t-il déclaré sur RMC Sport.