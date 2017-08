Julian Draxler (23 ans) est-il sur le départ ? La rumeur prend de plus en plus d’épaisseur depuis que le représentant de l’attaquant du Paris SG, Roger Wittman, a été aperçu à Barcelone, comme l’expliquait Bild am Sonntag ce dimanche.

Ce lundi, Bild reprend l’information, ajoutant que plusieurs clubs de premier rang en Liga, en Premier League et en Serie A, dont le FC Barcelone et l’Inter Milan, seraient intéressés par les services de l’Allemand, élu meilleur joueur de la dernière Coupe des Confédérations, qu’il a remportée avec la Nationalmannschaft. Le quotidien allemand précise néanmoins que, pour la direction parisienne, le n° 23, arrivé en janvier en provenance de Wolfsbourg pour 40 M€, un départ n’est pas à l’ordre du jour.