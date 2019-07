Le Paris SG vient d’annoncer le départ de Thiago Motta. Les deux parties se sont séparées d’un commun accord, à un an de la fin du contrat qui les liait. Le président du club de la capitale Nasser Al-Khelaïfi n’a pas manqué de saluer l’ancien milieu de terrain, devenu entraîneur des U19 la saison passée, pour ce qu’il a apporté sur et en dehors des terrains.

« Je tiens à saluer chaleureusement Thiago Motta, qui aura été pour nous un joueur majeur de la décennie. Par son talent, sa personnalité et son sens de l’ambition, Thiago fait partie de ceux qui auront permis au Club d’entrer dans une nouvelle dimension. Pendant sept ans et demi, Thiago a apporté son professionnalisme, son énorme expérience et son expertise du football. À la fin de sa carrière, Thiago voulait ensuite transmettre sa passion du football, notamment aux plus jeunes. Nous sommes heureux de lui avoir permis de faire ses premiers pas dans le métier d’entraîneur au sein du PSG, qui restera sa maison. Je lui souhaite une pleine réussite dans sa nouvelle carrière », a-t-il lancé, non sans émotion.

